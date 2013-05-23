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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:55 BJT

美国出口商向中国以及不明买家出售54万吨美国玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月22日 - 美国农业部周三称，民间出口商称向中国以及不明买家出口54万吨美国玉米，将在2013/14作物销售年度交付。

这其中36万吨销往中国，18万吨卖给不明买家。玉米的2013/14销售年度自今年9月1日起。

根据法律规定，出口商一日内向同一目的地买家销售10万吨以上大宗商品，必须立即报告，但有时候要明确买家身份还需要几天时间。(完)

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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