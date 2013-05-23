中国农业：今年收购临储油菜籽500万吨，收购价升至每斤2.55元--粮食局

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透北京5月23日 - 中国国家粮食局周四宣布，2013年计划收购油菜籽500万吨用于临时存储，挂牌收购价格为每斤2.55元人民币，较去年略涨。
刊登在粮食局网站上的通知显示，此次临时存储油菜籽收购总量暂按500万吨掌握（折菜籽油166.7万吨左右），收购执行区域为内蒙古、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海和新疆等省（区、市）。以上收购总量如不能满足实际收购需要，国家有关部门将另行研究。
通知并称，临时存储菜籽油收购，将采取由委托收储企业按规定挂牌价格向农民收购油菜籽，再委托加工企业加工成菜籽油转为国家临时存储油的方式进行。油菜籽挂牌收购价格为2.55元/斤（国标三等质量标准，相邻等级之间差价按0.02元/斤掌握）。
2012年中国临时存储油菜籽挂牌收购价格为2.5元/斤。(完)
参看细节，请点击中国粮食局网站(here) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。