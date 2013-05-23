中国农业：今年收购临储油菜籽500万吨，收购价升至每斤2.55元--粮食局

刊登在粮食局网站上的通知显示，此次临时存储油菜籽收购总量暂按500万吨掌握（折菜籽油166.7万吨左右），收购执行区域为内蒙古、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海和新疆等省（区、市）。以上收购总量如不能满足实际收购需要，国家有关部门将另行研究。

通知并称，临时存储菜籽油收购，将采取由委托收储企业按规定挂牌价格向农民收购油菜籽，再委托加工企业加工成菜籽油转为国家临时存储油的方式进行。油菜籽挂牌收购价格为2.55元/斤（国标三等质量标准，相邻等级之间差价按0.02元/斤掌握）。