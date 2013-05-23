中国债市：利率互换长端冲高回落，PMI数据不佳添经济复苏忧虑

路透上海5月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四长端冲高回落，早盘初段主要是跟 随隔夜美国国债收益率大涨，但此后公布的汇丰中国PMI数据跌至荣枯线下方，基本面疲弱不振，IRS长端转而 下行，尾盘日经指数的暴跌进一步形成打压。 他们并指出，IRS短端变动不大，但长端上冲后已基本回落至前一交易日水平。 “(美联储主席)贝南克讲话之后，海外情绪传导到国内，早上5年最高到过3.53%，”广发银行交易员吴思 捷称，不过后来PMI数据出来以后又回落了，最低3.50%。 美国指标10年期公债收益率周三攀升至2%的关键水平之上，为两个月来最高，因美联储主席贝南克的讲话 加剧了债市投资者的不安情绪，他们担忧如果经济进一步改善，美联储可能在今年稍后缩减购债规模。 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七 个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI 初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖 出风险资产作出回应。 吴思捷并表示，连续数日的资金面紧张略有缓和，不过回购利率并未回落，IRS短端变化不是很明显，基 本持稳，一年期IRS还是僵持在3.27%位置。 上海另一银行交易员预计，机构对中国经济信心不足对中长端IRS走势的影响还将持续，如此来看中长端 走势向上的风险比较小，而短端品种则仍需关注流动性的变化。 北京一商业银行交易员则提到，尾盘时分受日经指数大幅下跌的冲击，IRS长端基本回落至前一交易日收 盘水平附近，总体来看，经济数据等虽然疲弱，但因政策出台预期较弱，IRS暂时还看不到趋势性机会。 中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利，日本 股市日经指数 周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.2663/3.3613 3.2400/3.3138 3.3200/3.3975 3.4700/3.5500 3.4910/3.6950 周三 3.2550/3.3600 3.2313/3.3100 3.3175/3.3975 3.4600/3.5450 3.4870/3.6890 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0113/+0.0013 +0.0087/+0.0038 +0.0025/+0.0000 +0.0100/+0.0050 +0.0040/+0.0060 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 吴芳/丁淑琴; 审校 林高丽)