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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 16:22 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至10周低点，兑日圆亦走软

因此，英镑 盘初跌至1.5014美元的3月14日以来低点。稍后略回升至平盘附近，报1.5045，不过交易商表示英镑走势仍岌岌可危，或跌破1.50。

英镑兑日圆 下挫1.5%，报152.91；英镑兑瑞郎 走低0.4%。英镑兑欧元 则持平，报0.8846英镑，脱离周三所及一个月高点0.8590英镑。

交易员指出，市场焦点现在关注0830GMT将公布的英国第一季国内生产总值(GDP)修正值。预估持平前值，若数据下修，可能使英镑受打击；而上修则将对英镑稍有帮助，不过这样的涨势也不太可能持久。

“GDP数据可能上修，但由于投资者当前正评估美联储缩减部分经济刺激举措的风险，我们预计美元将有买盘，”FXPRO首席经济师Simon Smith说。

“因此英镑/美元的表现应会落后。”(完)

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