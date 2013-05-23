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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 16:27 BJT

全球金市：现货金转跌为升，中国数据打压股市下跌

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1375.16 6.62 +0.48 -17.88

现货银 22.25 0.06 +0.27 -26.52

现货铂金 1456.99 -8.51 -0.58 -5.08

现货钯金 734.47 -9.53 -1.28 6.14

COMEX期金 1374.10 6.70 +0.49 -18.00 33998

COMEX期银 22.21 -0.26 -1.17 -26.53 8302

汇率

欧元/美元 1.2833

美元/日圆 101.69

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)

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