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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 16:26 BJT

韩国汇市：韩元收贬，美联储主席谈话及中国PMI数据冲击亚洲市场

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,128.7 1,114.0

日圆/韩元 11.0801/944 10.8399/480

韩国公债期货 * 106.73 106.74

五年期公债收益率 2.70% 2.70%

三年期公债收益率 2.61% 2.61%

韩国综合股价指数 1,969.19 1,993.83

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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