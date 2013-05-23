日本经济：无需担忧周四股市急跌，获利了结是主因--经济财政大臣

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透5月23日 - 日本经济财政大臣甘利明称，无需因周四东京股市急跌而担忧。一直择机获利了结的市场人士卖盘导致周四股市下跌。
甘利明在接受记者采访时称，“股市下跌，日圆自然会相应上涨。”其指的是在股市下跌的背景下，日圆走强。
日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。 (完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。