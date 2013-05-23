日本经济：无需担忧周四股市急跌，获利了结是主因--经济财政大臣

路透5月23日 - 日本经济财政大臣甘利明称，无需因周四东京股市急跌而担忧。一直择机获利了结的市场人士卖盘导致周四股市下跌。

甘利明在接受记者采访时称，“股市下跌，日圆自然会相应上涨。”其指的是在股市下跌的背景下，日圆走强。

日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。 (完)