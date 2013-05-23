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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 16:32 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬6.5分，跟随韩元走弱但出口商抛汇猛

* 台币跟随韩元贬值
    * 出口商抛汇力道相当大
    * 外资汇出
    * 央行新举措料降低市场波动

    路透台北5月23日 - 台币兑美元 周四收贬6.5分。汇银人士表示，贝南克的言
论令美元指数涨升，韩元收盘大贬，而出口商抛汇力道沉重，但台股重挫，外资大卖台股，
台币上冲下洗波动颇大。
    
    汇银人士表示，韩元走势疲软让台币也抬不起头，盘中见到外资和央行入场买汇。不过
时近月底，出口商抛汇的力道亦是不小，一路上都可遇见出口商的美元卖盘。至于央行的新
措施，交易员则说，预计此做法将逐步减低市场的投机交易，波动幅度将日益减低，整体成
交量将趋少。
    
    〞今天出口商一直在丢，卖压超大的，而外资、还有央行有买。〞一位外商银行交易员
表示。此外，他也表示，油款亦见进场支撑美元买盘。
    
    汇银人士说，市场气氛变动快速，虽然午后日圆兑美元出现了走升行情，但在台股大跌
下，外资结束连续20日的买超行情，台币午盘也跟着韩元大跌1.3%的行情走弱。
    
    他们也说，近期台币兑美元交易震荡剧烈、变化快速，这可能推使央行推出限缩美元空
单部位变动的新措施，目的即是降低市场波动，限缩投机交易区间。
    
    他并预估，台币汇价明日交易区间料在29.859-30.040。
  
    尾盘美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 一个月的美元/台币报价由价平转
为大幅溢价，美元看升气氛再度提高。本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期TWD1
MNDFOR=报价来到30.015/045左右，较上日收市价29.950走贬。   
    
    台湾股市 周四长黑大跌，创下七周以来单日最糟表现。证交所资料显示，外资
及陆资今日在台股卖超81.63亿台币，结束先前连续20个交易日的买超。 
     
    韩国韩元兑美元周四挫跌1.3%，因亚股普遍大跌打击了投资者对风险资产的偏好。 
   
    周五午后台湾主计总处还将公布第一季经济成长率(统计值)。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
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 (完)

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