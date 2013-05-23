台湾汇市：台币兑美元收贬6.5分，跟随韩元走弱但出口商抛汇猛

* 台币跟随韩元贬值 * 出口商抛汇力道相当大 * 外资汇出 * 央行新举措料降低市场波动 路透台北5月23日 - 台币兑美元 周四收贬6.5分。汇银人士表示，贝南克的言 论令美元指数涨升，韩元收盘大贬，而出口商抛汇力道沉重，但台股重挫，外资大卖台股， 台币上冲下洗波动颇大。 汇银人士表示，韩元走势疲软让台币也抬不起头，盘中见到外资和央行入场买汇。不过 时近月底，出口商抛汇的力道亦是不小，一路上都可遇见出口商的美元卖盘。至于央行的新 措施，交易员则说，预计此做法将逐步减低市场的投机交易，波动幅度将日益减低，整体成 交量将趋少。 〞今天出口商一直在丢，卖压超大的，而外资、还有央行有买。〞一位外商银行交易员 表示。此外，他也表示，油款亦见进场支撑美元买盘。 汇银人士说，市场气氛变动快速，虽然午后日圆兑美元出现了走升行情，但在台股大跌 下，外资结束连续20日的买超行情，台币午盘也跟着韩元大跌1.3%的行情走弱。 他们也说，近期台币兑美元交易震荡剧烈、变化快速，这可能推使央行推出限缩美元空 单部位变动的新措施，目的即是降低市场波动，限缩投机交易区间。 他并预估，台币汇价明日交易区间料在29.859-30.040。 尾盘美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 一个月的美元/台币报价由价平转 为大幅溢价，美元看升气氛再度提高。本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期TWD1 MNDFOR=报价来到30.015/045左右，较上日收市价29.950走贬。 台湾股市 周四长黑大跌，创下七周以来单日最糟表现。证交所资料显示，外资 及陆资今日在台股卖超81.63亿台币，结束先前连续20个交易日的买超。 韩国韩元兑美元周四挫跌1.3%，因亚股普遍大跌打击了投资者对风险资产的偏好。 周五午后台湾主计总处还将公布第一季经济成长率(统计值)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.025 29.960 29.891-30.065 30.060 13.92 11.17 元太外汇经纪公司 29.907 29.821 29.900-30.010 30.010 6.05 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.020 0.000/0.020 美元/台币六个月期 -0.085/-0.055 -0.085/-0.055 (完)