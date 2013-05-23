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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 16:33 BJT

《中国新债预测》两年国债利率预测均值2.99%接近二级市场，料需求稳定

* 招标品种: 财政部两年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(24日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位（银行、券商）

* 预测区间: 2.92%-3.08%

* 预测均值: 2.99%（按各家机构预测值平均）

路透上海5月23日 - 中国财政部周五将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，该期限国债发行较少，由于资金面仍未恢复宽裕，主要参与力量或仍为投资户配置需求，预计明日新债定位接近二级市场，预测均值为2.99%。

市场人士并指出，最新汇丰PMI数据显示中国经济增长乏力，即使货币政策没有进一步放松，债市短期内的调整空间也有限，随着流动性逐渐缓和，新债需求仍会维持稳中偏暖的格局。

"需求应该还行吧，至少资金最紧张的时候应该过去了。"上海一银行交易员称。

内需疲软加上海外经济复苏反复，推动汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。

银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.0315%；二级市场上，剩余期限约1.87年的固息国债130006券最新报价收益率 在3.0150%/2.99%。

明日新债为财政部今年第12期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债5月27日开始计息，5月27日至5月29日进行分销，5月31日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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