《中国新债预测》两年国债利率预测均值2.99%接近二级市场，料需求稳定

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
* 招标品种: 财政部两年期固息国债
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周五(24日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位（银行、券商）
* 预测区间: 2.92%-3.08%
* 预测均值: 2.99%（按各家机构预测值平均）
路透上海5月23日 - 中国财政部周五将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，该期限国债发行较少，由于资金面仍未恢复宽裕，主要参与力量或仍为投资户配置需求，预计明日新债定位接近二级市场，预测均值为2.99%。
市场人士并指出，最新汇丰PMI数据显示中国经济增长乏力，即使货币政策没有进一步放松，债市短期内的调整空间也有限，随着流动性逐渐缓和，新债需求仍会维持稳中偏暖的格局。
"需求应该还行吧，至少资金最紧张的时候应该过去了。"上海一银行交易员称。
内需疲软加上海外经济复苏反复，推动汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。
银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.0315%；二级市场上，剩余期限约1.87年的固息国债130006券最新报价收益率 在3.0150%/2.99%。
明日新债为财政部今年第12期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债5月27日开始计息，5月27日至5月29日进行分销，5月31日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市