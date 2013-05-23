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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 16:56 BJT

欧洲汇市：美元和欧元兑日圆均跌逾2%，因投资者寻求避险货币

路透伦敦5月23日 - 美元和欧元兑日圆周四跌逾2%，投资者因愈发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减刺激计划，而选择避险货币。

美元兑日圆 跌至近两周低点100.83日圆，跌破停止位101.25。交易商指称下一支撑位在100。

欧元兑日圆 亦跌逾2%，报129.945日圆，此为5月9日以来最低位。

欧元兑瑞郎 下降逾1%至1.2420瑞郎，自两年高点1.2650回落。(完)

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