欧洲汇市：美元和欧元兑日圆均跌逾2%，因投资者寻求避险货币

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透伦敦5月23日 - 美元和欧元兑日圆周四跌逾2%，投资者因愈发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减刺激计划，而选择避险货币。
美元兑日圆 跌至近两周低点100.83日圆，跌破停止位101.25。交易商指称下一支撑位在100。
欧元兑日圆 亦跌逾2%，报129.945日圆，此为5月9日以来最低位。
欧元兑瑞郎 下降逾1%至1.2420瑞郎，自两年高点1.2650回落。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。