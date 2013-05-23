台湾央行：发行3,882亿台币存单，存单余额增6亿

路透台北5月23日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,882亿台币存单，若相较存单到期金额3,876亿，存单发行余额增6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,822.5

91天期 0.93 37

182天期 1.05 22.5

央行上日共发行3,687.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,726.15亿台币。