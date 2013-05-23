台湾央行：发行3,882亿台币存单，存单余额增6亿

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透台北5月23日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,882亿台币存单，若相较存单到期金额3,876亿，存单发行余额增6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,822.5
91天期 0.93 37
182天期 1.05 22.5
央行上日共发行3,687.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,726.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为123亿台币；累计超额准备为1,527亿台币，加计前期1%的超额准备为2,358亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。