版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 16:59 BJT

全球金市：现货金上扬逾1%，因美元指数触及盘中低位

路透伦敦5月23日 - 金价周四上扬逾1%，因投资者转向日圆等避险货币，推动美元指数跌至盘中低位。

0846GMT，现货金 上涨1.3%至每盎司1,386.60美元，美国6月期金 上涨18.20美元，至1,385.60美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐