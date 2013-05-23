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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 16:48 BJT

《汇市简讯》日本财政大臣讲话和停止单触发，进一步推低美元/日圆

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* 日本经济财政大臣甘利明对股市暴跌发表言论后，出现更多美元/日圆的卖盘

* 101.25的停止单被触发，随着更多日圆空仓被解除，美元/日圆跌向100.91

* 英镑/日圆在152.00的停止单被触及，推动日圆买盘

* 风险逆转指标已经丧失上升动能，一个月和两个月的指标现已开始下滑

* 目前尚未见到大宗实质买单，但逢低承接者料在100.50介入

(编译 高琦 审校 隋芬)

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