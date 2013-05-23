欧元债市：德债期货触及盘中高位，追随美债上扬

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透伦敦5月23日 - 德债期货周四续涨并触及盘中高位，追随美国公债回升的脚步。隔夜美国公债下跌，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍后开始削减购债规模。
“美债大涨，带动全线走扬。股市下跌引发东京及伦敦交易时段对美国公债的空头回补，”一位交易员说。
德债期货 日内上涨48个跳动点，至145.08。(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。