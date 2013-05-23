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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 17:11 BJT

欧元债市：德债期货触及盘中高位，追随美债上扬

路透伦敦5月23日 - 德债期货周四续涨并触及盘中高位，追随美国公债回升的脚步。隔夜美国公债下跌，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍后开始削减购债规模。

“美债大涨，带动全线走扬。股市下跌引发东京及伦敦交易时段对美国公债的空头回补，”一位交易员说。

德债期货 日内上涨48个跳动点，至145.08。(完)

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