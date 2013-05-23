《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月23日

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透北京5月23日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:56时,1美元=6.134人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.39 0.417 1.72 市北高新 9.77 0.649 2.45 大众交通 4.91 0.628 1.27 永生投资 16.65 1.232 2.20 老凤祥 19.94 2.1 1.55 S中纺机 16.98 0.638 4.34 鼎立股份 12.3 0.69 2.91 氯碱化工 7.81 0.514 2.48 双钱股份 10.79 0.785 2.24 海立股份 7.03 0.617 1.86 浦东金桥 8.78 1.008 1.42 外高桥 16.24 1.189 2.23 ST联华 9.03 0.595 2.47 锦江投资 6.78 0.817 1.35 中路股份 13.8 0.841 2.68 金山开发 8.96 0.543 2.69 海欣股份 7.01 0.54 2.12 耀皮玻璃 6 0.531 1.84 大江股份 4.18 0.313 2.18 上柴股份 11.87 0.812 2.38 丹化科技 9.93 0.816 1.98 上海三毛 7.01 0.766 1.49 友谊股份 8.37 1.206 1.13 上工申贝 6.73 0.49 2.24 上海机电 7.39 1.023 1.18 宝信软件 15.6 1.455 1.75 上海物贸 4.76 0.499 1.56 自仪股份 6.67 0.593 1.83 上海普天 9.52 0.625 2.48 陆家嘴 11.77 1.396 1.37 华新水泥 14.01 1.799 1.27 锦江股份 12.98 1.544 1.37 鄂尔多斯 8.3 0.999 1.35 华电能源 2.69 0.33 1.33 SST天海 7.44 0.588 2.06 大名城 6.09 0.464 2.14 东方通信 5.37 0.501 1.75 黄山旅游 12.26 1.386 1.44 开开实业 10.54 0.79 2.18 海南航空 4.85 0.968 0.82 ST轻骑 4.86 0.293 2.70 振华重工 3.33 0.394 1.38 锦州港 3.87 0.396 1.59 九龙山 2.5 0.313 1.30 凌云股份 6.9 0.601 1.87 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷 审校 张喜良)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市