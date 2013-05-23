《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月23日

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透北京5月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:58时,1港 元=0.79012人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为6.17%，高于 上交易日收盘的4.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.16 5.38 0.98 建设银行 4.81 6.30 0.97 中国银行 2.93 3.66 1.01 农业银行 2.73 3.67 0.94 招商银行 13.52 16.02 1.07 中信银行 4.38 4.35 1.27 交通银行 4.73 6.03 0.99 民生银行 10.41 9.72 1.36 中国人寿 16.52 21.05 0.99 中国平安 39.48 59.00 0.85 中国太保 18.78 27.40 0.87 中信证券 12.56 16.92 0.94 新华人寿 24.26 27.75 1.11 海通证券 11.14 10.92 1.29 华能国际 6.48 8.15 1.01 大唐发电 4.69 3.34 1.78 华电国际 3.98 3.94 1.28 中煤能源 6.79 5.31 1.62 中国神华 20.79 25.90 1.02 中国石油 8.51 9.43 1.14 兖州煤业 14.59 8.19 2.25 中国石化 6.75 8.28 1.03 上海石化 6.03 2.58 2.96 中海油服 16.56 15.88 1.32 仪征化纤 6.13 1.76 4.41 中国铝业 4.14 3.14 1.67 江西铜业 21.03 15.52 1.71 洛阳钼业 8.82 3.04 3.67 紫金矿业 3.06 2.14 1.81 马钢股份 1.92 1.87 1.30 鞍钢股份 3.33 4.63 0.91 重庆钢铁 2.81 1.13 3.15 海螺水泥 17.31 26.75 0.82 洛阳玻璃 5.28 1.65 4.05 北人股份 8.10 2.91 3.52 中联重科 7.29 8.06 1.14 金隅股份 6.39 6.01 1.35 中国国航 5.41 6.65 1.03 东方航空 3.03 2.82 1.36 南方航空 3.44 3.85 1.13 中国远洋 3.40 3.47 1.24 中海集运 2.27 1.94 1.48 中集集团 12.08 13.76 1.11 中海发展 4.42 3.55 1.58 宁沪高速 5.99 9.06 0.84 深高速 3.36 3.00 1.42 成渝高速 3.14 2.45 1.62 皖通高速 4.07 4.12 1.25 广深铁路 2.75 3.63 0.96 中国南车 4.23 5.59 0.96 中国交建 5.00 7.52 0.84 中国铁建 5.14 7.88 0.83 中国中铁 2.85 4.07 0.89 长城汽车 37.40 35.20 1.34 比亚迪 34.82 31.30 1.41 广汽集团 7.63 7.83 1.23 青岛啤酒 38.31 54.55 0.89 广州药业 36.21 29.60 1.55 新华制药 4.82 2.11 2.89 海信科龙 7.91 4.90 2.04 南京熊猫 8.73 3.57 3.09 晨鸣纸业 4.02 3.11 1.64 上海医药 12.54 14.52 1.09 中兴通讯 12.54 12.80 1.24 东方电气 12.81 12.98 1.25 潍柴动力 23.19 29.65 0.99 东北电气 2.83 0.99 3.62 广船国际 11.19 7.29 1.94 经纬纺机 9.81 5.14 2.42 昆明机床 6.17 2.31 3.38 一拖股份 8.78 5.80 1.92 北辰实业 3.24 1.92 2.14 创业环保 9.35 3.10 3.82 中国中冶 2.03 1.59 1.62 金风科技 6.68 5.58 1.52 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 张喜良)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市