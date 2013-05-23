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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 17:07 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超17亿台币

路透台北5月23日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       35.00       52.00      -17.00
     票券业        3.50        0.00       +3.50
     证券业       38.00       24.50      +13.50

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