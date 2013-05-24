重发-更新版-《独家新闻》中国城镇化草案遇阻，高层担忧投资泡沫

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记者 药朝清 编译 田建华/王丽鑫/张涛

路透北京5月23日 - 接近政府的消息人士表示，中国城镇化支出6.5万亿(兆)美元的计划遭遇波折，因为高层领导人担忧再一次的大规模支出可能推高地方债务并吹大地产泡沫。

据悉，国务院总理李克强近期将发改委提出的新型城镇化草案打回，要求加以调整从而更加侧重户籍和土地改革。

许多地方当局已经开始游说来获得项目融资，引起北京高层领导人的警惕。

据中国媒体，国开行最近承诺给予福建省1,500亿元人民币贷款支持城镇化，并为安徽安排300亿元人民币用于城镇项目。

为国务院提供咨询的一家智库的经济学家称，“城镇化方案实施可能延迟。高层领导人已经看到了计划不能正确实施所可能带来的潜在风险。”

“领导层希望启动改革，但地方政府却不这么看--他们觉得这是扩大投资的最后机会。”由于涉及的问题敏感，这位经济学家要求匿名。

中国计划未来10年支出约40万亿人民币，来实现将4亿人口转移到城市。

参与政策讨论的智库消息人士称，在主要研究机构对相关风险提出警告后，李克强已经变得更加谨慎。他是城镇化背后的主要推动力量。

发改委正争分夺秒地完善长期计划，力争6月底之前公布。

**刺激计划的后遗症**

中国曾在2008年推出4万亿人民币的刺激计划来应对全球金融危机，这些政策的遗留影响至今仍在，地方政府债台高筑，房价扶摇直上。

路透3月援引接近领导层的消息人士报导称，为满足城镇化建设的资金需求，地方政府将发行长期债券，为修路、建房以及社会保障网提供资金。

但由于地方政府没有稳定的税收来支持发债，需要进行财政整改。按照中国的税制，多数税收上缴中央政府，但地方政府负责支出，这迫使他们以出售土地来满足需求。

专家表示，为支持这一过程，北京需要整顿土地和税法，并放松户口制度，给外来务工人员在工作城市提供教育、医疗以及其他服务。消息人士称，李克强希望在计划中细化这类改革。

“城镇化的重点应当是土地和户口改革。如果中国继续依赖地方政府支出来支持城镇化，将注定失败，”中国社科院金融研究所研究员易宪容称。

评级机构惠誉估计，中国地方政府债务达到13万亿元人民币，相当于国内生产总值(GDP)的四分之一。政府公布的数字为10.7万亿。

虽然北京加强了房价调控举措，中国4月房价涨幅仍升至两年最高。

**“骑虎难下”**

政府希望到2020年的时候，中国大约14亿总人口中的60%能够成为城镇居民。

中国官方给出的城镇化率接近53%，但实际水平只有35%左右，因为数以百万计的农民工被人为地纳入了城镇人口。这引发了关于“伪城镇化”的批评。

有分析师预计，10月可能召开的一个共产党重要会议将提供一些线索。这次会议将制定未来10年发展规划。但其他分析师则没有这么确定。

“我认为今年在关键政策问题上取得突破的可能性不大，因为各政府部门仍然有不同看法，”中国农业银行 首席经济学家向松祚表示。

“我感觉，中央可能对于城镇化战略具体怎么做还没有完全想清楚，”向松祚表示。他一直向政府提供关于城镇化问题的建议。

李克强总理在北大求学时的老师历以宁最近表示，中国的银行业者可能被拖入另一轮疯狂支出，从而可能促成金融危机的发生。

但李克强不可能改变城镇化计划。他早在20世纪90年代就对这个问题很感兴趣，当时的博士论文主题就是城镇化。他的一个关键论点是改革户口制度。