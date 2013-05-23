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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 17:27 BJT

中国债市：现券小幅走暖，疲软PMI确认经济底部徘徊预期

路透北京5月23日 - 中国银行间债市周四现券小幅走暖。市场人士表示，中国5月疲软的汇丰PMI初值“撞上”美联储主席贝南克提及未来缩减购债规模的强硬表态，中国经济短期下探疑虑略加深，现券收益率随之下探；然基本面底部徘徊确认了先前市场预期，并未出现根本性转折点，相对其他金融市场，债市的反应不算大。

市场人士并表示，现券绝对收益率处于相对低位，以及近期市场流动性的相对偏紧，均对现券暖势有所限制。

“PMI不好，(市场)心理慢慢有影响，现券和IRS收益率都有一些下跌，”北京一国有银行资深交易员称，“不过经济不好市场也有预期，加上资金紧限制，(现券收益率)又回到年内低位，债市的反应也不大。”

他预测，现券能否继续走暖仍需观察，但短期内下行空间也有限,要脱离牛皮市行情或存一定的难度。

北京另一国有银行交易员亦表示，现券收益率已低位整理了一段时间，PMI数据并未显示出基本面发生了根本变化，现券后期走势仍需更多经济数据和政策给予指引；美联储未来或缩减购债规模，总体偏利空国内债市。

汇丰中国制造业PMI再度跌破荣枯线的消息，恰好“撞上”美联储主席贝南克昨晚暗示可能缩减购债规模。对中国经济下行疑虑的加深，助推美元节节攀升之势，投资者避险情绪升温，导致亚欧股汇市场和大宗商品价格周四“跌声一片”。

银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。

剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 为3.4250%/3.4100%，上日尾盘为3.4300%/3.4100%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7109 4.2206

上日 3.4754 4.0287

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9645/2.9027

国债参考率报价 2.8486/2.7950

金融债参考率报价 3.3478/3.2889(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)

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