中国债市：现券小幅走暖，疲软PMI确认经济底部徘徊预期

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透北京5月23日 - 中国银行间债市周四现券小幅走暖。市场人士表示，中国5月疲软的汇丰PMI初值“撞上”美联储主席贝南克提及未来缩减购债规模的强硬表态，中国经济短期下探疑虑略加深，现券收益率随之下探；然基本面底部徘徊确认了先前市场预期，并未出现根本性转折点，相对其他金融市场，债市的反应不算大。
市场人士并表示，现券绝对收益率处于相对低位，以及近期市场流动性的相对偏紧，均对现券暖势有所限制。
“PMI不好，(市场)心理慢慢有影响，现券和IRS收益率都有一些下跌，”北京一国有银行资深交易员称，“不过经济不好市场也有预期，加上资金紧限制，(现券收益率)又回到年内低位，债市的反应也不大。”
他预测，现券能否继续走暖仍需观察，但短期内下行空间也有限,要脱离牛皮市行情或存一定的难度。
北京另一国有银行交易员亦表示，现券收益率已低位整理了一段时间，PMI数据并未显示出基本面发生了根本变化，现券后期走势仍需更多经济数据和政策给予指引；美联储未来或缩减购债规模，总体偏利空国内债市。
汇丰中国制造业PMI再度跌破荣枯线的消息，恰好“撞上”美联储主席贝南克昨晚暗示可能缩减购债规模。对中国经济下行疑虑的加深，助推美元节节攀升之势，投资者避险情绪升温，导致亚欧股汇市场和大宗商品价格周四“跌声一片”。
银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。
剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 为3.4250%/3.4100%，上日尾盘为3.4300%/3.4100%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.7109 4.2206
上日 3.4754 4.0287
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9645/2.9027
国债参考率报价 2.8486/2.7950
金融债参考率报价 3.3478/3.2889(完)
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路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市