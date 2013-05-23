英国经济：量化宽松尚未失效--央行MPC委员布罗德班特

“我不认为量化宽松政策已经突然失效，这不是央行和财政部推出贷款融资计划的原因，”他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称。

“但如果银行系统仍受到损害，那么可能就要思考其他的方式了，而不是只采用常规、非常规的货币宽松措措施。”

布罗德班特称，对于英国成长前景的看法，他比央行货币政策委员会其他一些委员更乐观一些。但他表示，经济成长仍低于潜力，并且仍有需要超宽松货币政策的理由。