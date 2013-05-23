英国经济：量化宽松尚未失效--央行MPC委员布罗德班特

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
“我不认为量化宽松政策已经突然失效，这不是央行和财政部推出贷款融资计划的原因，”他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称。
“但如果银行系统仍受到损害，那么可能就要思考其他的方式了，而不是只采用常规、非常规的货币宽松措措施。”
布罗德班特称，对于英国成长前景的看法，他比央行货币政策委员会其他一些委员更乐观一些。但他表示，经济成长仍低于潜力，并且仍有需要超宽松货币政策的理由。
在布罗德班特讲话之前公布的数据显示，英国第一季经济修正为较前季增长0.3%。 (完) (编译 王洋/王翔琼; 审校 于春红)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。