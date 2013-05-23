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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 17:39 BJT

更新版 1-中国货币市场：回购利率多上涨但融资难度有所减弱，续升空间或有限

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月23日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。

他们并称，月末前商业银行上缴财政存款等因素料持续影响资金面，但正常情况下，流动性进一步明显吃紧的可能性并不大，因此，已处于相对高位的回购利率续升空间或有限。

“市场上资金已经好很多了，...不过对于高位的资金利率，不排除是在昨天收盘价基础上做出来的。”华中一银行交易员称。

华北一银行交易员也表示，今日出钱机构有所增加，流动性稍现好转迹象。不过月末前上缴财政存款等因素仍值得忌惮，市场心态依旧偏谨慎。

中国人民银行进行了50亿元人民币28天期正回购操作，同时三个月期央票的发行规模降至60亿元。据此计算，央行本周将净投放1,280亿元。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,658.13亿元人民币，较上日的5,077.41亿元增加逾一成；其中隔夜品种成交4,395.59亿元，低于上日的3,581.81亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.7109 3.4754 +23.55 4,395.59 七天 4.2206 4.0287 +19.19 801.71

14天 4.7638 4.5908 +17.30 259.40 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8350 4.1900 +64.50 1,682.44 七天 3.7100 4.2300 -52.00 199.55 14天 3.3500 4.0000 -65.00 36.65 回购定盘利率 其中:隔夜 3.7700 3.4500 +32.00 七天 4.1900 3.9000 +29.00 14天 4.7800 4.5200 +26.00

Shibor 其中:隔夜 3.6810 3.4240 +25.70 七天 4.1920 3.9520 +24.00 三个月 3.8847 3.8852 -0.05 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 曾祥进)

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