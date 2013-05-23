《综述》贝南克谈话及中国PMI利空来袭，亚洲金融市场惊爆卖压

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
“贝南克似乎倾向于削减购债计划，这令人有些意外，”东京Pinebridge Investments的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，“此外，日本央行没有提供平复日债的具体措施。”
日本央行总裁黑田东彦之前只是口头上对近期日债收益率上涨表示担忧，并重申在经济改善的时候收益率可能会自然上涨。这令日债交易人士感到失望。
10年期日债收益率 升至1.000%，为去年4月初以来最高位，最新报0.835%，日内下跌5个基点。
10年期日债收益率较4月5日所及纪录低点0.315%上涨了两倍多，而就在4月4日，日本央行推出前所未有的货币扩张政策。
为安抚紧张不安的投资者，日本央行挹注了2.0万亿(兆)日圆(194亿美元)的一年期资金。这是日本央行在最近几周使用过几次的市场操作手段，以期降低日债市场的波动性，不过成效有限。
日本经济财政大臣甘利明在市场收盘后表示，股市上涨速度一直快于预期，日圆上涨是对股市大跌的自然反应。
**跌声一片**
香港股市 周四遭遇七周来最大单日跌幅，此前公布的调查显示中国5月制造业自去年10月来首见萎缩。
0830GMT，新加坡股市下1.9%，为2012年5月以来的最差表现。
新兴亚洲货币兑美元下挫，其中韩元 下滑1.3%，菲律宾披索 跌近1%。
中国疲弱PMI数据令澳元承受的压力加剧，澳元兑美元 降至2012年6月以来最低。
大宗商品市场，布兰特原油期货 下滑1.2%至每桶101.32美元，现货金 上涨近1%，报每盎司1,381.85美元。(完) (编译 张明钧/田建华/许娜/王翔琼; 审校 王洋/高琦)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市