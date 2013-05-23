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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 18:18 BJT

《综述》贝南克谈话及中国PMI利空来袭，亚洲金融市场惊爆卖压

“贝南克似乎倾向于削减购债计划，这令人有些意外，”东京Pinebridge Investments的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，“此外，日本央行没有提供平复日债的具体措施。”

日本央行总裁黑田东彦之前只是口头上对近期日债收益率上涨表示担忧，并重申在经济改善的时候收益率可能会自然上涨。这令日债交易人士感到失望。

10年期日债收益率 升至1.000%，为去年4月初以来最高位，最新报0.835%，日内下跌5个基点。

10年期日债收益率较4月5日所及纪录低点0.315%上涨了两倍多，而就在4月4日，日本央行推出前所未有的货币扩张政策。

为安抚紧张不安的投资者，日本央行挹注了2.0万亿(兆)日圆(194亿美元)的一年期资金。这是日本央行在最近几周使用过几次的市场操作手段，以期降低日债市场的波动性，不过成效有限。

日本经济财政大臣甘利明在市场收盘后表示，股市上涨速度一直快于预期，日圆上涨是对股市大跌的自然反应。

**跌声一片**

香港股市 周四遭遇七周来最大单日跌幅，此前公布的调查显示中国5月制造业自去年10月来首见萎缩。

0830GMT，新加坡股市下1.9%，为2012年5月以来的最差表现。

新兴亚洲货币兑美元下挫，其中韩元 下滑1.3%，菲律宾披索 跌近1%。

中国疲弱PMI数据令澳元承受的压力加剧，澳元兑美元 降至2012年6月以来最低。

大宗商品市场，布兰特原油期货 下滑1.2%至每桶101.32美元，现货金 上涨近1%，报每盎司1,381.85美元。(完) (编译 张明钧/田建华/许娜/王翔琼; 审校 王洋/高琦)

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