欧洲央行：管委诺沃特尼称，还不到央行撤回援助措施的时候

路透维也纳5月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，各国央行为了支撑经济而推出的大量干预举措还没有到撤回的时候。

他在一场记者会上表示，各国央行总是要准备好在必要时收回特殊援助措施，“而我认为这个时点还没有到。”