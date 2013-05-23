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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 18:33 BJT

欧洲央行：管委诺沃特尼称，还不到央行撤回援助措施的时候

路透维也纳5月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，各国央行为了支撑经济而推出的大量干预举措还没有到撤回的时候。

他在一场记者会上表示，各国央行总是要准备好在必要时收回特殊援助措施，“而我认为这个时点还没有到。”

“我认为举例来说，欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)所依循政策适合当前经济情势，但当然总有可能得要依照未来情势发展作出调整。”(完)

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