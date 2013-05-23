欧洲央行：管委诺沃特尼称，还不到央行撤回援助措施的时候

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透维也纳5月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，各国央行为了支撑经济而推出的大量干预举措还没有到撤回的时候。
他在一场记者会上表示，各国央行总是要准备好在必要时收回特殊援助措施，“而我认为这个时点还没有到。”
“我认为举例来说，欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)所依循政策适合当前经济情势，但当然总有可能得要依照未来情势发展作出调整。”(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。