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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 17:53 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月23日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年) 
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丽水城投公司  10        7          6.00%        AA         5/23-5/27    中投证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                
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新疆五家渠     5        7         *6.10%       AA         5/23-5/27    日信证券
城投公司      (第3-7年末每年偿还20%本金；农六师国资经营公司提供担保)                            
    
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新疆金特钢铁   5.5      7          *6.10%      AA         5/23-5/27    东北证券
               (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
  
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云南投资      7        5   簿记区间5.2%-5.7%    AA+        5/24-5/28    瑞银证券
控股集团
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临汾投资集团  15        7          *6.20%      AA          5/23-5/29    太平洋证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 国开证券 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 林高丽)

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