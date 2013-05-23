中国棉花：今年植棉面积下降已成定局，纺织业已渡过最困难时期--行业协会

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透北京5月23日 - 中国棉花协会周四公布月报称，2013年棉花面积下降已成定局。从目前看，今年气象条件与常年基本相当，棉花生产开局较好。而国际经济形势虽没有明显好转，但逐步趋于稳定，部分地区需求有所恢复，纺织行业已渡过最困难时期。
月报称，3月底收储结束之后，储备棉投放继续，将于7月31日结束。而为更好地满足纺织企业需求，有关部门一是调整了储备棉投放品种结构，适当投放部分进口棉和新棉;二是允许内地企业购买新疆投放的储备棉;三是企业允许最大购买数量增加。
“纺织企业选择余地扩大，成交率逐步回升企稳，4月累计成交30万吨，平均等级和成交价格略有提高。”月报称。
不过，纺织企业原料采购量有限，且以投放储备棉和进口棉为主，现货市场成交清淡，但在新年度收储政策支撑下，棉花价格继续维持稳定走势，4月中国棉花价格指数(CC Index328级)均价19,377元/吨，环比上涨0.1%，同比下跌0.04%。
月报援引行业会议专家指出，后期棉花市场走势持谨慎乐观态度，预计在国家临时收储政策托底下，有望以平稳为主。有关部门将尽早安排今年棉花临时收储工作，并着手研究明年棉花市场宏观调控政策。
中国棉花协会调查，全国预计植棉面积6,822万亩，较上年下降6.7%。截止4月底，全国棉花直播和育苗基本结束，已播至大田面积占预计播种面积的77%，同比加快1个百分点。
而纺织行业大部分指标同比继续增长。统计局统计，4月纱产量286.4万吨，环比减少3.7%，同比增长6.7%。国内纺织品服装需求增幅放缓，纺织品服装出口增长稳定。（完）
更多细节，请点选中国棉花信息网here (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市