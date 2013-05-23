CNH市场动态：短率升高及美元远汇升水扩大，月底前流动性趋紧张

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透香港5月23日 - 香港离岸人民币即期 周四回跌，流动性持续较紧。市场人士指出，至月底前境内资金面难见宽松，将令离岸短期利率易升难跌。
银行人士表示，月底缴税等因素将令境内资金较为紧张，可能自离岸市场吸走资金，不仅是货币市场，与利率相关的美元远汇升水亦扩大，一年期升水触及两个月来高点。
一大型中资行人士说，”境内的流动性这一周都来很紧张…到月底前都是这样，短期利率每天都会往上一点。“
交易员指出，早上人民币利率尚属平稳，然而午后听闻部份外商银有人民币资金需求，在资金池浅且分配不均之际，推升了短期利率。
本地时间下午5:48时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.50%/3.00%，稍早见至3.00%，昨日尚在1.20%。
根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.30%，上日在2.20%。
一外商银人士说，“市场担心CNH会流出，尤其是境内的利率最近高了不少。”
离岸远期外汇市场 ，一年期美元远汇升水扩大至1,110/1,125点，上一日约在1,000点，这也是3月底以来最高。
银行人士表示，除了境内资金因素外，市场对于中国经济成长速度可能不如预期的疑虑再起，可能会阻碍近期人民币上升势头，均令市场对于流动性看法较为保守。
本地时间下午5:59时，离岸人民币 报6.1328，上日尾盘在6.1350，稍早在汇丰PMI指数公布后一度贬至6.1400。
汇丰(HSBC)今日公布名“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。
美国联邦储备理事会(FED，美联储)主席贝南克收紧政策谈话，以及中国工业活动数据疲弱，令周四亚洲金融市场大受震撼，带动美元升至三年高点，股市一片惨跌，日股更是暴跌7.3%。[ID: nL3T0E42CG]
根据中国税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市