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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 18:19 BJT

CNH市场动态：短率升高及美元远汇升水扩大，月底前流动性趋紧张

路透香港5月23日 - 香港离岸人民币即期 周四回跌，流动性持续较紧。市场人士指出，至月底前境内资金面难见宽松，将令离岸短期利率易升难跌。

银行人士表示，月底缴税等因素将令境内资金较为紧张，可能自离岸市场吸走资金，不仅是货币市场，与利率相关的美元远汇升水亦扩大，一年期升水触及两个月来高点。

一大型中资行人士说，”境内的流动性这一周都来很紧张…到月底前都是这样，短期利率每天都会往上一点。“

交易员指出，早上人民币利率尚属平稳，然而午后听闻部份外商银有人民币资金需求，在资金池浅且分配不均之际，推升了短期利率。

本地时间下午5:48时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.50%/3.00%，稍早见至3.00%，昨日尚在1.20%。

根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.30%，上日在2.20%。

一外商银人士说，“市场担心CNH会流出，尤其是境内的利率最近高了不少。”

离岸远期外汇市场 ，一年期美元远汇升水扩大至1,110/1,125点，上一日约在1,000点，这也是3月底以来最高。

银行人士表示，除了境内资金因素外，市场对于中国经济成长速度可能不如预期的疑虑再起，可能会阻碍近期人民币上升势头，均令市场对于流动性看法较为保守。

本地时间下午5:59时，离岸人民币 报6.1328，上日尾盘在6.1350，稍早在汇丰PMI指数公布后一度贬至6.1400。

汇丰(HSBC)今日公布名“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。

美国联邦储备理事会(FED，美联储)主席贝南克收紧政策谈话，以及中国工业活动数据疲弱，令周四亚洲金融市场大受震撼，带动美元升至三年高点，股市一片惨跌，日股更是暴跌7.3%。[ID: nL3T0E42CG]

根据中国税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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