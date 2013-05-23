日本经济：周四股市的暴跌是“暂时的调整”--内阁副大臣西村康稔

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透5月23日 - 日本内阁副大臣西村康稔周四表示：
* 股价下跌是对近期快速上扬的暂时调整
* 周四日股大跌是由于外部因素，而非对安倍经济学或日本央行的负面反应
* 近期股价大涨并未构成泡沫
* 预计日本央行将灵活应对日本公债市场
* 政府将遵守财政改革目标，以避免利率恶性上涨
* 在研究第二季GDP数据后，政府上调消费税的立场不变
* 6月出台的政策规划中将包括财政改革目标
* 预计日圆走软对经济的正面效果将在夏季前后显现.(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。