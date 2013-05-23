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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 18:40 BJT

日本经济：周四股市的暴跌是“暂时的调整”--内阁副大臣西村康稔

路透5月23日 - 日本内阁副大臣西村康稔周四表示：

* 股价下跌是对近期快速上扬的暂时调整

* 周四日股大跌是由于外部因素，而非对安倍经济学或日本央行的负面反应

* 近期股价大涨并未构成泡沫

* 预计日本央行将灵活应对日本公债市场

* 政府将遵守财政改革目标，以避免利率恶性上涨

* 在研究第二季GDP数据后，政府上调消费税的立场不变

* 6月出台的政策规划中将包括财政改革目标

* 预计日圆走软对经济的正面效果将在夏季前后显现.(完)

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