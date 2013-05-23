欧元区数据: 5月消费者信心指数升至负21.9，4月为负22.3

路透布鲁塞尔5月23日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区5月消费者信心指数较上月小幅上升，大致符合预期，尽管该指数仍远低于长期均值。

欧盟执委会公布，欧元区4月消费者信心指数为负21.9，略高于4月的负22.3，分析师原本预期的负21.8。