欧元区数据: 5月消费者信心指数升至负21.9，4月为负22.3

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透布鲁塞尔5月23日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区5月消费者信心指数较上月小幅上升，大致符合预期，尽管该指数仍远低于长期均值。
欧盟执委会公布，欧元区4月消费者信心指数为负21.9，略高于4月的负22.3，分析师原本预期的负21.8。
欧盟27国的5月消费者信心指数也改善，为负20.2，4月为负20.4。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。