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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 18:39 BJT

东南亚股市：受FED消息及中国数据打击下跌，新加坡及泰国触及两周低点

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                    最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                        
 汤森路透东南亚指                      440.09       -8.10       -1.81       +3.77      424.10
 数                                                                                
 新加坡                               3393.17      -61.20       -1.77       +7.14     3167.08
 马来西亚                             1773.06      -10.82       -0.61       +4.98     1688.95
 泰国                                 1607.46      -23.81       -1.46      +15.48     1391.93
 印尼                                 5121.40      -86.60       -1.66      +18.64     4316.69
 菲律宾                               7314.38      -70.69       -0.96      +25.83     5812.73
 越南                                  498.22       -4.01       -0.80      +20.42      413.73
 (完)

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