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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 19:44 BJT

路透基点：江西高速6亿元人民币贷款案费用细节浮现--RLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，江西省高速公路投资集团有限责任公司6亿元人民币(9,800万美元)三年期定期贷款已进入市场，为银行提供两个参贷档次。

承贷2亿元人民币或以上的银行，将可获得76个基点的前端费用和牵头行头衔；承贷8000万至1.99亿元人民币的银行，将获得30个基点的费用以及主办行头衔。

这笔由摩根士丹利安排的贷款，将按每半年不等额分期偿还。

银行回复截止日定于6月14日。

一如先前报导，这笔三年期贷款将用于运营资本，附带有三年延期选项。

定期贷款的利率则为人行六年期贷款利率的90%。

北京银行正与借款人就另一笔10-15亿元人民币的两年期循环信贷进行谈判。

江西高速公路在第一季签署了60亿元人民币的23年期融资协议，用于建设抚州-吉安高速公路。该贷款的牵头行是国家开发银行江西分行，利率是中国人民银行基准利率的100%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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