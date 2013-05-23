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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 19:09 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至一个月高位，连续第三周上涨

路透新加坡5月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨至逾一个月最高，涨势延续至第三周，因投资人寄望穆斯林斋月来临之前需求复苏。

随着买家在7月斋月前回补库存使出口需求上升，而生产减缓，可能更进一步减少库存，马来西亚棕榈油4月底库存已降至193万吨。

不过长假周末在即，偏多的市场气氛受到压抑，因交易商观望下周更多的出口数据。马来西亚金融市场周五将因公共假期休市。

“尽管产量看似将减少，但是本月底库存的水平还是得看本月最后十天的出口表现。阻力位目前是在2,400马币。”吉隆坡一位当地商品经济交易商说。

指标8月合约 上涨0.5%，收报每吨2,370马币(林吉特)，盘中曾触及2,375马币的4月11日以来高点。

整体成交量为32,836口，略低于平常的均值35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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