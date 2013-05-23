马来西亚期市：棕榈油期货升至一个月高位，连续第三周上涨

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透新加坡5月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨至逾一个月最高，涨势延续至第三周，因投资人寄望穆斯林斋月来临之前需求复苏。
随着买家在7月斋月前回补库存使出口需求上升，而生产减缓，可能更进一步减少库存，马来西亚棕榈油4月底库存已降至193万吨。
不过长假周末在即，偏多的市场气氛受到压抑，因交易商观望下周更多的出口数据。马来西亚金融市场周五将因公共假期休市。
“尽管产量看似将减少，但是本月底库存的水平还是得看本月最后十天的出口表现。阻力位目前是在2,400马币。”吉隆坡一位当地商品经济交易商说。
指标8月合约 上涨0.5%，收报每吨2,370马币(林吉特)，盘中曾触及2,375马币的4月11日以来高点。
整体成交量为32,836口，略低于平常的均值35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市