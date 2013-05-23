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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 19:19 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水上扬，因预估6月尾段供给紧俏

路透新加坡5月23日 - 亚洲燃料油现货升水周四上扬，交易员注意力转至6月下半月来自西方的套利船货减少因素，预料在中期时间内这将支撑市场。

亚洲380-cst燃料油现货升水为每吨0.69美元，较上交易日上涨0.44美元，180-cst燃料油现货升水上升0.19美元，至0.41美元。

亚洲180-cst燃料油6月/7月跨月价差扩大0.875美元，380-cst燃料油跨月价差走坚0.125美元，反映出中期供给紧俏疑虑。

交易商近来持续忧心6月抵达亚洲的西方套利船货数量清淡。目前交易商估计数量约350万吨，多数将在6月上半月抵达，6月尾段抵达数量料在20-30万吨。

“我们也有点担心7月，虽然时间还有点远，但在欧洲船货部分，我们应该差不多完成预订，这样就只剩下来自地中海的到货，”一交易商称。交易商估计7月到货数量约300-350万吨。

嘉能可向新加坡贸易商兴隆出售2万吨380-cst燃料油，每吨592.50美元。预定6月12-16日装运。

Lukoil向嘉能可出售2万吨180-cst燃料油，每吨升水1.50美元。预定6月18-22日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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