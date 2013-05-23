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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 19:06 BJT

全球贵金属：5月22日SPDR黄金持仓量与iShares白银持仓量均下滑

路透5月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二下降0.29%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑1.72%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 32,796,277.5 5月22日 32,892,959.7 5月21日 -96,682.2 -0.29%

iShares 322,245,369.8 5月22日 327,893,650.1 5月21日 -5,648,280.3 -1.72%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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