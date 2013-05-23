国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因印尼需求疲弱

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透新加坡5月23日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌，交易商表示因即使穆斯林斋月即将来临，印尼柴油需求也未能复苏。
路透数据显示，6月柴油裂解价差跌0.62美元，至每桶较迪拜原油升水16.26美元。
产业消息人士称，由于印尼经济放缓，矿产业萎缩，且转向较便宜的替代燃料，从而抑制了市场需求，印尼的柴油需求疲态料至少维持到年底。
该消息人士表示，印尼今年放缓柴油进口，和上年同期相较一个月进口最多下降了20%。印尼是亚洲最重要的柴油进口地之一。
知情人士称，Lanka IOC求购4.05万吨6月中付运的柴油和汽油，目前仍在谈判。
消息并称该公司5月招标，首次授标予中石油，是中国的炼厂正寻求新出口以去化多余柴油的又一迹象。
柴油和航煤库存略下降，料能阻止柴油裂解价差的进一步下降。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，5月22日止当周，新加坡在岸航煤和柴油库存下降2.5%至929.2万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市