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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 19:45 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因印尼需求疲弱

路透新加坡5月23日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌，交易商表示因即使穆斯林斋月即将来临，印尼柴油需求也未能复苏。

路透数据显示，6月柴油裂解价差跌0.62美元，至每桶较迪拜原油升水16.26美元。

产业消息人士称，由于印尼经济放缓，矿产业萎缩，且转向较便宜的替代燃料，从而抑制了市场需求，印尼的柴油需求疲态料至少维持到年底。

该消息人士表示，印尼今年放缓柴油进口，和上年同期相较一个月进口最多下降了20%。印尼是亚洲最重要的柴油进口地之一。

知情人士称，Lanka IOC求购4.05万吨6月中付运的柴油和汽油，目前仍在谈判。

消息并称该公司5月招标，首次授标予中石油，是中国的炼厂正寻求新出口以去化多余柴油的又一迹象。

柴油和航煤库存略下降，料能阻止柴油裂解价差的进一步下降。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，5月22日止当周，新加坡在岸航煤和柴油库存下降2.5%至929.2万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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