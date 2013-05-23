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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 20:14 BJT

美国FED：开始缩减买债时，必须小规模进行--圣路易斯FED总裁布拉德

路透伦敦5月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称：

* 如果经济持续符合预期，最可能的下一步是缩减买债

* 倾向以150-200亿美元逐步降低每月买债金额

* 要增加购债，通胀将需进一步下降，不认为可能陷入通缩

* 市场上泡沫现象似乎还不足以促使升息，但将密切关注(完)

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