表格：美国5月18日当周初请失业金人数降至34万人，低于市场预估

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透5月23日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.0万人
* 美国一周续请失业金人数为291.2万人(预估为300.0万人)
* 美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为34.5万人)
* 美国续请失业金人数为2008年3月15日止当周以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/18/13 340,000 339,500 -- --
05/11/13 363,000-R 340,000-R 2,912,000 2.3
05/04/13 328,000 338,000 3,024,000-R 2.3
04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3
04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3
04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4
03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4 (完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。