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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 20:46 BJT

表格：美国5月18日当周初请失业金人数降至34万人，低于市场预估

路透5月23日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.0万人

* 美国一周续请失业金人数为291.2万人(预估为300.0万人)

* 美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为34.5万人)

* 美国续请失业金人数为2008年3月15日止当周以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/18/13 340,000 339,500 -- --

05/11/13 363,000-R 340,000-R 2,912,000 2.3

05/04/13 328,000 338,000 3,024,000-R 2.3

04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3

04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4

03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4 (完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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