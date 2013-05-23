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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 20:51 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受汽油持坚支撑

路透新加坡5月23日 - 亚洲石脑油价格周四以五日低位每吨859美元结束本周，裂解价差受汽油支撑，从上日跌势回升至每吨99.03美元。

“今天石脑油涨得有点奇怪，因为供应充裕。不过通常石脑油价格区间甚窄，今天是因为汽油持坚而上涨，”一位交易员说。

但石脑油现货升水却下滑。

韩国S-Oil向伊藤忠商事出售3.3万吨现货石脑油，预定6月23-27日从韩国Onsan装运，成本加运费(C&F)为较日本报价每吨升水约为10.50美元。

亚洲汽油裂解价差跳涨将近21%至一个半月高位每桶10.52美元，因受到印度、斯里兰卡和巴基斯坦需求的带动。

巴基斯坦求购7-9月抵达喀拉蚩的汽油，总数为30万吨，截标日期为6月10日，投标有效期限至6月18日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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