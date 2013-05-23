国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受汽油持坚支撑

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透新加坡5月23日 - 亚洲石脑油价格周四以五日低位每吨859美元结束本周，裂解价差受汽油支撑，从上日跌势回升至每吨99.03美元。
“今天石脑油涨得有点奇怪，因为供应充裕。不过通常石脑油价格区间甚窄，今天是因为汽油持坚而上涨，”一位交易员说。
但石脑油现货升水却下滑。
韩国S-Oil向伊藤忠商事出售3.3万吨现货石脑油，预定6月23-27日从韩国Onsan装运，成本加运费(C&F)为较日本报价每吨升水约为10.50美元。
亚洲汽油裂解价差跳涨将近21%至一个半月高位每桶10.52美元，因受到印度、斯里兰卡和巴基斯坦需求的带动。
巴基斯坦求购7-9月抵达喀拉蚩的汽油，总数为30万吨，截标日期为6月10日，投标有效期限至6月18日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市