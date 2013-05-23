表格：美国5月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透华盛顿5月23日 - 美国农业部(USDA)周四公布5月16日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 239.0 713.6 952.6 248.9 713.6 27,095.6 27,899.0
大麦 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 135.7 85.6
玉米 104.5 341.6 446.1 119.8 348.6 17,190.1 38,022.8
高粱 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,489.7 779.6
大豆 183.5 838.9 1,022.4 193.8 843.9 36,681.5 35,900.4
豆粕 131.2 125.4 256.6 157.5 125.4 8,923.9 6,731.0
豆油 9.6 0.0 9.6 10.3 0.0 837.1 420.5
皮马棉 5.4 0.0 5.4 5.4 0.0 839.5 598.6
陆地棉 101.7 36.4 138.1 108.2 46.1 12,045.5 11,406.8
稻米 58.4 14.0 72.4 58.7 14.0 3,182.0 2,966.2 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张若琪)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。