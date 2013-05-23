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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 20:53 BJT

美国热股：惠普提高2013年财测，股价盘前飙升

路透5月23日 - 全球最大PC厂商惠普 在公布优于较低预期的季度财报后，调高了2013年获利预期，因执行长惠特曼的重整计划以企业计算服务业务抵消了个人电脑销售的萎缩。

至少六家投行上调惠普股价目标，最高上调幅度为5美元。

周三惠普股价收报21.23美元，今日盘前上涨11%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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