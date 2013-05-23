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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:06 BJT

美国热股：FNF与私募股权公司洽谈收购Lender Processing

路透5月23日 - 知情人士称，Fidelity 和收购公司Thomas H. Lee Partners在商谈收购抵押贷款服务提供商--Lender Processing Services 。

周三华尔街日报援引知情人士的话报导称，该交易价值约29亿美元，给予Lender Processing估值约为每股33美元。

周三FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 股价收报24.37美元。LENDER PROCESSING SERVICES INC 周三收报29.11美元，盘后交易上涨13%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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