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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:16 BJT

美国热股：艾克森美孚一炼厂管道溢漏--文件

路透5月23日 - 据呈交监管机构的文件，艾克森美孚(Exxon Mobil) 报告，在路易斯安那州巴吞鲁日日产能50.25万桶的炼厂一管道因不知原因溢漏。

周三公司股价收报92.19美元，今日盘前下跌1%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)

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