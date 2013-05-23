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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:09 BJT

表格：美国3月房价指数按月升1.3%，按年上涨7.2%--FHFA

路透5月23日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的3月房价指数如下：

3月 2月 (前值) 12年3月

百分比变化 +1.3 +0.9 +0.7 +7.2

指数 199.1 196.5 196.3 185.6 (完)

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