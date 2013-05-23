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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:33 BJT

美国热股：HORMEL FOODS季度获利减少，受收购相关成本等影响

路透5月23日 - 包装食品制造商HORMEL FOODS CORP 公布减少的季度获利，受收购Skippy的相关成本牵连，同时粮食价格上涨以及Jennie-O Turkey店面火鸡肉价格下跌。

周四盘初公司股价下跌2%，报41.57美元。(完)

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