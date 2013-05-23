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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:18 BJT

美国热股：VALUEVISION MEDIA第一季业绩高于预期

路透5月23日 - 电子零售商VALUEVISION MEDIA INC 公布高于预期的第一季业绩，因其家庭和消费者电子产品业务改善。VALUEVISION通过电视、电话、网络、移动和社交媒体渠道销售产品。

周三公司股价收报4.02美元，盘后上涨4.5%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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