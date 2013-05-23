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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 21:51 BJT

美国股市：盘初下跌，因忧心美联储提前缩减刺激举措以及中国数据疲弱

路透纽约5月23日 - 美国股市周四开低，标普500指数恐将一个月内首次连续两日下跌，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措的时间可能会比原先预期的还要早，此外中国经济数据疲弱亦引人忧心。

道琼工业指数 下跌75.55点，或0.49%，至15,231.62点。标普500指数 下跌16.39点，或0.99%至1,638.96点，Nasdaq指数 下跌28.80点，或0.83%至3,434.50点。(完)

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