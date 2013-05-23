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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 01:07 BJT

表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为负0.225%，投标倍数为2.52

路透华盛顿5月23日 - 美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 -0.225 中值 -0.301 低值 -0.400 价格/得标 价格 107.272695 高值得标比率 27.28% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,009,400 总投标 32,732,269,400 竞争性投标得标 12,970,210,000 非竞争性投标得标 29,799,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,695,000,000 初级市场交易商得标 4,002,740,000 直接投标 3,121,000,000 直接投标得标 1,605,000,000 间接投标 7,886,470,000 间接投标得标 7,362,470,000 发行细节 发行日 2013/05/31 到期日 2023/01/15 CUSIP码 912828UH1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

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