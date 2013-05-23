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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 04:25 BJT

美股盘后：Sears公布业绩后股价大跌7%

路透纽约5月23日 - Sears Holdings Corp 股价在周四在美股盘后交易中急挫7%，此前该公司公布了业绩。(完)

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