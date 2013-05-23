美国基金：5月22日当周货币市场基金增加195.3亿美元--ICI

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透5月23日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月22日当周，美国货币市场共同基金总资产增加195.3亿美元，至2.601万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加92.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加101.8亿美元，免税基金增加1亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加13.3亿美元至8,937.8亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加4.3亿美元至1,934.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加8.3亿美元至5,130.2亿美元，免税基金资产增加7,000万美元至1,873.1亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加182亿美元至1.708万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加88.2亿美元至7,110.2亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加93.5亿美元至9,243.5亿美元。免税基金资产增加3,000万美元至721.3亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市