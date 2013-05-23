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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 05:02 BJT

美国基金：5月22日当周货币市场基金增加195.3亿美元--ICI

路透5月23日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月22日当周，美国货币市场共同基金总资产增加195.3亿美元，至2.601万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加92.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加101.8亿美元，免税基金增加1亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加13.3亿美元至8,937.8亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加4.3亿美元至1,934.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加8.3亿美元至5,130.2亿美元，免税基金资产增加7,000万美元至1,873.1亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加182亿美元至1.708万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加88.2亿美元至7,110.2亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加93.5亿美元至9,243.5亿美元。免税基金资产增加3,000万美元至721.3亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)

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