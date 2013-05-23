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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 07:28 BJT

《综述》美国就业与房屋数据显示经济有一定的活力

美国金融市场对这些数据几无反应，因投资者仍在消化贝南克周三讲话以及中国制造业数据疲弱的影响。

美股下跌，标准普尔500指数 一个月来首次连跌两日。美国公债价格上涨，美元指数则下跌。

上周初请失业金人数涉及时间处在政府5月非农就业报告的调查时间范围内。

4-5月的调查期间，初请失业金人数减少1.5万人，暗示本月就业稳步增长。美国雇主4月提供的新增就业岗位达16.5万个。

初请失业金人数四周均值下降500人至33.95万人。

续领失业金人数降至300万人以下，为逾一年来最大降幅，也是五年来第一次低于300万大关。

“初请失业金人数表明，企业裁员已经放慢脚步，暗示就业增长将会加快，”RDQ Economics驻纽约首席经济学家John Ryding说。(完)

(编译 张涛/兰秀娟/郑茵 审校 张荻/戴素萍)

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