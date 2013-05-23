南非汇市：兰特在央行维持利率不变后略有回升，但仍面临下跌风险

路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周四早盘连续第11个交易日走软，但央行维持利率不变之后兰特略有回升。

1525 GMT，兰特兑美元报9.5571兰特，较周三纽约收盘略强，盘中稍早一度跌至四年新低9.6980。

南非央行维持附买回利率在5%不变，一如预期，指因担心经济成长前景疲弱的情况下兰特贬值所产生的通胀影响。

虽然央行总裁马库斯(Gill Marcus)称货币政策委员会讨论过放松政策，但她表示市场目前开始消化降息预期“时机尚早”。在此之后兰特走强。

南非经济基本面因素，包括经常账和财政赤字，再加上几周后的薪资谈判到来前劳资关系紧张，有可能继续打压兰特。

“兰特仍有走贬倾向，因此其目标位接近9.60-9.70区间上档水平，”Nedbank机构销售主管Brigid Taylor说。“南非的经济基本面仍然不佳，兰特易受冲击。”

公债收益率攀升，2026年到期债券 收益率上升9个基点报7.085%，2015年到期债券 收益率升7个基点报5.26%。(完)

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