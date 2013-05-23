南非汇市：兰特在央行维持利率不变后略有回升，但仍面临下跌风险

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周四早盘连续第11个交易日走软，但央行维持利率不变之后兰特略有回升。
1525 GMT，兰特兑美元报9.5571兰特，较周三纽约收盘略强，盘中稍早一度跌至四年新低9.6980。
南非央行维持附买回利率在5%不变，一如预期，指因担心经济成长前景疲弱的情况下兰特贬值所产生的通胀影响。
虽然央行总裁马库斯(Gill Marcus)称货币政策委员会讨论过放松政策，但她表示市场目前开始消化降息预期“时机尚早”。在此之后兰特走强。
南非经济基本面因素，包括经常账和财政赤字，再加上几周后的薪资谈判到来前劳资关系紧张，有可能继续打压兰特。
“兰特仍有走贬倾向，因此其目标位接近9.60-9.70区间上档水平，”Nedbank机构销售主管Brigid Taylor说。“南非的经济基本面仍然不佳，兰特易受冲击。”
公债收益率攀升，2026年到期债券 收益率上升9个基点报7.085%，2015年到期债券 收益率升7个基点报5.26%。(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货